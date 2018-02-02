Еще одна страна заказала поставку автомобилей Lada

Российский производитель транспортных средств «АвтоВАЗ» готовится в скором времени начать поставки своей продукции, автомобилей Lada, в Иран.

Обе стороны уже подписали соответствующие договора поставки. Виктор Кладов, директор по международной политике, сообщил об этой информации публично. Он заявил, что в скором времени автомобили Lada будут поставляться в Египет и Иран. Сотрудничества с этими странами может стать настолько тесным, что на территории Ирана построят заводы по производству транспортных средств Lada, для реализации автомобилей на местных рынках.

2018 год для предприятия «АвтоВАЗ» стал уникальным, продажи автомобилей Lada увеличились на 57 процентов. За прошлый год было реализовано свыше 40 тысяч транспортных средств отечественного производителя. При этом данные автомобили начали реализовываться не только в России, но и в других странах. Поставки уже налажены в 34 страны, среди которых есть такие насыщенные для автопрома рынка, как Турция, Чили, Куба и Тунис.

Производство автомобилей Lada уже осуществляется в таких странах, как Египет и Казахстан, помимо России. Ранее было сообщено, что в 2021 году в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс планируют наладить производство внедорожников Lada 4x4, соответствующие подготовительные работы уже идут полным ходом.