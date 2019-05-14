Срок окончания строительства «Северного потока – 2» может быть перенесен

Окончание строительства газопровода «Северный поток – 2» может быть перенесено на более поздний срок. Об этом заявил оператор трубопровода.

Срыв сроков на этот раз не связан с попытками Еврокомиссии заблокировать работы по строительству газопровода. Причина – отсутствие согласованного маршрута на датском участке строительства.

Датской стороне в апреле этого года был направлен, третий, альтернативный вариант маршрута. Общественные слушания по вопросу строительства должны состояться 19 июня. Если слушания не состоятся, и Дания потребует изменение маршрута, срок окончания строительства может быть перенесен на вторую половину 2020 года.

Работы были одобрены энергетическими регуляторами Финляндии, Германиии и Швеции. Строительство началось в 2018 году на участках маршрута, проходящих по территории этих государств.

Датская сторона настаивает, чтобы ее участок маршрута проходил в исключительной экономической зоне Королевства, южнее острова Борнхольм.

По мнению оператора «Северного потока -2», Дания пытается задержать строительство. В первом предложенном варианте предполагалось проведение трубопровода в территориальных водах Дании южнее Борнхольма. Второй вариант предполагал прокладку в исключительной экономической зоне северо-западнее острова.

«Северный поток – 2» все еще можно достроить вовремя, как и планировалось, до конца 2019 года. Об этом заявил официальный представитель оператора. Все зависит от датской стороны и ее желания сотрудничать в данном вопросе.