Строительство «Северного потока – 2» начнется в срок даже без разрешения Дании

Компания Nord Stream 2 AG может начать строительство второй очереди «Северного потока», не дожидаясь выдачи разрешения со стороны Дании. Об этом в кулуарах международного газового конгресса, который начал работу в США, рассказал Пол Коркоран, финансовый директор компании.

По словам господина Коркорана, на сегодня «Северный поток – 2» имеет необходимые разрешения на 90 процентов своего маршрута и может вести по ним работы. Уже начата подготовка на разных участках и в море, и на суше, с немецкой стороны. Трубоукладочные работы могут начаться уже в ближайшие недели, заявил топ-менеджер Nord Stream 2. Для этого компанией зафрахтованы 5 специальных судов в разных компаниях, готовых приступить к работе. Такой флот обеспечивает гибкость выбора места и времени начала работ.

Если Дания все же откажет в выдаче разрешения, компания просто немного изменит маршрут, проложив его за пределами датской исключительной экономической зоны. «Наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании», - цитируют Пола Коркорана СМИ. Он также добавил, что компания пока что не подавала заявку на изменение маршрута, поскольку ждет от датского правительства окончательного решения по выдаче разрешений для проекта в ближайшие недели или месяцы. Коркоран также отметил, что возможное изменение маршрута не слишком повлияет на стоимость проекта и сроки его реализации. А сроки окончания строительства вообще могут остаться без изменений.

Напомним, вчера датский премьер Ларс Лекке Расмуссен публично заявил, что Дания попытается заблокировать либо отсрочить строительство «Северного потока – 2» - нужный для этого законопроект уже находится в парламенте. Он также предложил обговорить вопрос согласования проекта в общеевропейском формате.