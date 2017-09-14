Центробанк РФ запретит билеты «банка приколов»

Данное решение связано с участившимися случаями мошенничества при помощи фиктивных банковских купюр. Об этом заявляет национальный валютный регулятор России.

Центробанк будет обращаться в Государственную Думу с законодательными проектами о запрете и введении ответственности за изготовление билетов «банка приколов». Как ожидается, данная инициатива получит широкую поддержку в правительстве и будет принята в ближайшее время. Таким образом, за изготовление билетов, схожих с банкнотами и монетами Банка России, будет назначаться административный штраф, а в некоторых случаях подозреваемый может оказаться за решеткой.

В коммерческих банках России к данной инициативе отнеслись скептически. По их мнению, наказание за изготовление билетов «банка приколов» не только не будет иметь практического смысла, но и поможет настоящим мошенникам избежать более серьезного наказания, поскольку они смогут попадать под статьи административного, а не уголовного кодекса РФ.

Однако есть и сторонники запрета. Директор департамента безопасности банка «АК Барс» Евгений Иванов заявил, что не видел и не слышал ни единого случая, когда подобные фиктивные денежные средства использовались во благо или ради безобидных розыгрышей. По его мнению, ни с чем иным кроме как с обманом билеты «банка приколов» не связаны, потому следует оказать всестороннюю поддержку законопроектам об их запрете, которые скоро попадут на рассмотрение в Думу.