Торговые сети оборудуют пунктами приема стеклотары

Пункты приема использованной стеклянной и пластиковой тары могут появиться в ближайшее время в торговых сетях России. Заняться этим вопросом профильным министерствам поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

С 2012 года, согласно техническому регламенту Таможенного союза, стеклянная тара запрещена к вторичному использованию, пункты приема закрылись по всей России. Сдать пустую стеклянную и пластиковую тару некуда, она просто выбрасывается, тем самым создавая огромную экологическую проблему. К примеру, брошенная на природе стеклянная бутылка, в летнее время становится очагом возгорания (эффект линзы).

Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны рассмотреть вопрос обязательного приема использованной тары, целесообразность проведения эксперимента, и представить свои предложения в Госдуму РФ до 15 июня.

Сторонники данного проекта призывают обратиться к европейскому опыту решения данной проблемы, и вернуться к старой практике приема использованной тары за деньги. По их мнению, это будет хорошей мотивацией для россиян к сбору мусора.