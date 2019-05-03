Предполагается, что Марош Шефчович, являющийся заместителям главы Еврокомиссии, занимающейся вопросами энергетики, прибудет в Москву для переговоров. В то же время скептики сомневаются, что они будут успешными.

Предварительно Шефчович уже провёл переговоры по этому вопросу с Зеленским и Гройсманом. Судя по всему, прогресса на них не получилось. В то же время, эксперты уверены, что ЕС примет условия России по транзиту газа под угрозой американского СПГ.

Евросоюз уже давно высказывал настороженность по недоговороспособности Украины, всеми силами саботирующей этот вопрос и старающейся оттянуть его до последнего момента. Дальше уже некуда. Действующее транзитное соглашение истекает 31 декабря этого года.

Сейчас на Украине есть новый президент, но управляет всем пока «старое правительство». А принципы назначения нового до сих пор остаются непонятными.

Также реалиями последних лет стало то, что у Евросоюза минимальные средства давления на Украину. Намного большими возможностями здесь располагают США. Как будет при новой власти, пока не известно.

Визит Шефчовича в Москву – преждевременный. Как минимум, до середины июля не будет известна позиция Зеленского в этом вопросе и его способность что либо поменять.

В то же время то, что он приезжает в Россию, является позитивным фактором. Европейцы очень заинтересованы в решении транзитного вопроса.

Многое будет зависеть от того, с какими требованиями прибудет на переговоры украинская сторона.

Шефчович известен, как лоббист украинских интересов. Однако, решать существующую проблему придётся. В то же время, его позиция, определённо, станет двойственной.

Перспектива на предстоящих переговорах по транзиту газа может появиться лишь в том случае, если этот политик станет объективно смотреть на проблему и не будет категорично занимать украинскую сторону.

Украина уже заявляла, что хочет привлечь к этим переговорам США. При таком раскладе, создавшаяся ситуация просто будет сведена на нет.

В интересах США, чтобы это соглашение не было подписано никогда. Тогда поставки газа РФ в Евросоюз окажутся под угрозой.

Той порой Вашингтон намеревается протолкнуть в страны Евросоюза свой СПГ, который значительно дороже и, поэтому, не пользуется никаким спросом.

Так что, это, прежде всего, нанесёт существенный экономический удар по европейцам. Поэтому Еврокомиссии просто придётся принять российские аргументы.

Американский СПГ составляет на сегодняшний день лишь 1% от суммарного потребления газа в Евросоюзе.