Торговая зависимость от России станет единственным спасением для экономики Украины

Собственно, приблизительно, к такому же выводу пришла и команда Зеленского. Она уже признала, что эта зависимость есть, и она является критичной.

Торговая зависимость от России станет единственным спасением для умирающей экономики Украины. Окружением нового украинского президента сейчас декларируется полная смена курса, которым вёл страну Порошенко.

Запросы населения на проведение нового экономического курса очень велики. Торговые войны, которые Порошенко затеял с Россией, ударили по экономике Украины очень сильно. Она получила такой удар, от которого будет сложно оправиться.

Особенно ярко это видно на примере знаменитого украинского завода «Мотор Сич». Ранее он на протяжении десятилетий занимался поставками хороших двигателей для российской техники.

Сейчас его портфель заказов почти пуст и предприятие «дышит на ладан» с огромными финансовыми трудностями. В России тем временем произошла разработка собственных аналогичных двигателей. Нужны ли теперь украинские, риторический вопрос.

Представителем президента в украинском кабмине уже сделано признание, что на прекращение экономических отношений с Россией Киев сейчас пойти не может. Если принимаются экономические и другие решения, следует думать, в первую очередь, как бы они не стали выстрелом в собственную ногу. Украинские товары продолжают хорошо продаваться в России. Следствием этого является получение экспортной выручки. Одновременно, ряд товаров продолжают импортироваться из РФ.

Совершенно очевидным стало то, что украинская экономика имеет зависимость от российской. Переориентироваться с этого рынка на европейский Киев не смог. Это произошло не только потому, что все украинские товары неконкурентоспособны. Просто запад активно защищает свой рынок и выделяет Украине совершенно мизерные квоты. Они покрываются украинским бизнесом в течение нескольких недель. После этого производство в условиях торговой войны с Россией можно просто останавливать.

Бюджет уже трещит по швам и не может обойтись без многомиллиардных заимствований от международных организаций. Экономические интересы Украины просто требуют, чтобы взаимные санкции с Россией были быстрейшим образом отменены. Это понимают даже обычные обыватели.

Для этого необходимо просто отменить выбранный Порошенко курс на полный разрыв отношений с Россией. Насколько к этому готов Зеленский, покажет лишь время.

В энергетике и энергоносителях зависимость от России просто огромная. Если Порошенко декларировал, что нефтепродукты поставляет Прибалтика или Белоруссия, нужно понимать, что они также изготавливаются из российской нефти.

В условиях глобального мира полная остановка двусторонних экономических отношений является совершенно нереальной и невозможной.

Все санкции, которые Украина вводила против РФ, очень больно ударяли по её экономике. Помимо того, российские контрмеры вызвали дополнительные потери.

Всё упиралось в политику, проводимую Порошенко. Его в этом активно поддерживали США, проводящие геополитические операции, которые выгодны одному лишь Западу.

Заложниками этой стратегии стали резко обедневшие украинские граждане. Вопрос сейчас в том, сможет ли Зеленский преодолеть диктат «американских союзников».