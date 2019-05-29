В России будет увеличен размер материнского капитала

По словам Вице-премьера Правительства России – Татьяны Голиковой, материнский капитал будет увеличен к 2020 году. Данное заявление она сделала на проходящем с 6 по 8 июня международном экономическом форуме в Петербурге.

По словам Татьяны Голиковой, конкретная сумма будет определена после составления программы социально-экономического развития просчитав индексы увеличения. Также Вице-премьером было отмечено, что правительством прорабатывается система по стимулированию рождения первого ребенка в семье. Какими будут эти меры пока не уточняется.

Программа материнского капитала, после ее продления, действует с 2007 года по 2021 год. Она предусматривает при рождении начиная со второго ребенка, выдачу сертификата материальной помощи номиналом 453,026 тысячи рублей. Что бы защитить эти средства от неоправданных затрат, законом запрещено снятие денег с сертификата. Им можно воспользоваться для улучшения жилищных условий, оплаты обучения ребенка, а также оплаты пенсии матери.

Данная материальная помощь прежде всего направлена на стимулирование населения к повышению уровня рождаемости. По первичным показателям планируется, что к 2024 году уровень рождаемости будет составлять 1,92-2,05 на одну женщину.