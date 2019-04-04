Общественная палата России предложила ввести «отцовский капитал»

Комиссия Общественной палаты внесла предложение о создании «отцовского капитала». Субсидия будет являться дополнительной выплатой для поддержки семей, не исключая материнский капитал.

По словам создателей проекта, получить такого рода финансовую помощь от государства можно будет лишь при определенных условиях: дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а у родителей должен быть официально зарегистрированный брак.

По мнению социологов, роль отцов в государственных программах подобного рода остается недооцененной. Исследования показывают, что в большинстве семей решение о рождении третьего ребенка принимает отец.

Автор проекта Сергей Рыбальченко отмечает, что программа начнет действовать в Калининградской области, Дальнем Востоке, Севастополе и Крыму. В дальнейшем действие программы могут расширить до остальных регионов России.

По его словам, сегодня достигнут исторический максимум числа женщин в возрасте 32 лет, на который в среднем приходится рождение третьего ребенка. Ожидается, что новый проект поможет достичь к 2024 году среднего показателя рождаемости в стране на уровне 1,92-2,05 детей на одну россиянку.

Ранее президент Владимир Путин предложил оказывать финансовую помощь в размере 450 тыс. руб. семьям при рождении третьего ребенка. Законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме.