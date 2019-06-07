14 тысяч российских отцов воспользовались декретом в 2018 году

Председатель совета отцов Андрей Коченов раскрыл некоторые особенности декретного отпуска у мужчин.

По сведениям «РИА Новости», около 14 тысяч (13, 7) сильной половины человечества воспользовались декретом в 2018 году. Это количество приходилось на 670 тысяч женщин в минувшем году.

Напомним, что день отца на территории нашей страны и некоторых других стран отмечается 16 июня. По словам Андрея Коченова, впервые право воспользоваться декретным отпуском у отцов в России появилось еще в 2007 году, но тогда его почти не брали. Статистика свидетельствует, что только 2 % готовы на такой шаг, а остальные не особо желают прерывать свою трудовую деятельность и переходить в статус отцов в декрете.

Андрей Коченов добавил, что больше привык к традиционному семейному укладу, где роли распределены в соответствии с многовековыми традициями, где мужчина является добытчиком, а женщина – хранительницей домашнего уюта. Кроме того, он также сказал, что «категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову».

Вместе с тем, Андрей Коченов отметил, что с каждым годом увеличивается количество случаев, когда традиционный глава семейства остается с детьми и уходит в декрет. Андрей Коченов подчеркнул, что имеется множество причин для подобного решения, но отец должен получать столько же поддержки, сколько и мать-одиночка. Более того, председатель совета отцов заявил, что намерен поддержать инициативу о введении «отцовского капитала», который будет помогать отцам, имеющим от 3 и более детей. Стоит отметить, что совет отцов создан как движение, являющееся чутким к возникающим семейным проблемам, главной целью которого является создание благоприятной платформы для развития и благосостояния российских семей.