Более четверти россиян планируют провести свой отпуск на даче

Более половины россиян планируют воспользоваться летним отпуском, и четверть из них планирует его провести на даче либо посетить своих родственников и друзей. Об этом говорят данные исследовательского холдинга «Ромир».

По результатам проведенного опроса, в котором приняло участие около полутора тысячи жителей различных регионов страны, в возрасте от 18 лет, выяснилось, что 28% опрошенных, предпочитают это лето провести в гостях, на даче либо же остаться дома. Отмечается что такой тип отдыха был более близок россиянам в возрасте от 45 до 59 лет (38%). Несмотря на это, провести долгожданные летние каникулы на морском пляже планируют 13% опрошенных.

Помимо этого, у россиян спрашивали какую сумму они готовы потратить на отпуск. По результатам опроса, треть россиян (33%) готовы потратить 40-60 тысяч рублей (в прошлом году этот показатель составлял 26%), чуть меньше (30%) готовы оценить свой отдых в 20-40 тысяч рублей (в прошлом году – 39%). Также среди опрошенных были и те, кто готов раскошелиться на отдыхе и потратить 60-80 тысяч рублей (15%).

Ранее были названы самые дешевые страны для летнего заграничного отдыха. Ими стали Турция – самое популярное место отдыха россиян, Венгрия и Литва.