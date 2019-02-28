Туроператоры объявили - на какую сумму располагают отдохнуть россияне за границей

Исследовательская группа сообщила, что немало важным фактором в трате денег на отдых за границей является возраст путешественника. Отдохнуть за пределами страны намерена большая часть российских граждан, а именно 58% населения.

В исследовании участвовали 1600 респондентов россиян из 42 регионов страны. 46% процентов участников опроса готовы выделить до 40 тысяч рублей на себя, 32% россиян готово потратить на отдых 40-60 тысяч рублей, 14% респондентов могут позволить себе потратить 60-100 тысяч рублей на человека. И только 6% россиян, способно потратить на заграничные курорты свыше 100 тысяч рублей. Эксперты НАФИ определили, что на заграничный отдых большинство российских граждан копят самостоятельно (87%). 18 % респондентов возрастом 18-24 года занимают деньги у родственников, 20% молодёжи отдыхает за чужой счёт. Берут кредиты на отдых всего лишь 4% опрошенных.