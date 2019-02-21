За рубежом большинство россиян встречи с соотечественниками будут только рады

Опрос проводили эксперты туристического интернет портала. Тема опроса звучала так: «Как вы относитесь к знакомству с соотечественниками за рубежом?». Результат опроса показал, что 83% респондентов, будут только рады встретить сограждан за границей и даже готовы им всячески помогать.

И только 17% опрошенных россиян, были «не то чтобы не рады» встречей с соотечественниками, просто «они» считают, что отдых за рубежом за рубежом – это, прежде всего, смена привычной обстановки, а значит стоит отдохнуть от всего, что окружало их на родине, в том числе и русского языка.

По мнению, меньшинства, стоит погрузиться в инородную среду обитания, это даст возможность полностью прочувствовать колорит и атмосферу отдыха за рубежом.