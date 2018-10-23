Эксперты узнали сколько у россиян уходит денег на бензин

Занимались исследованием агентство «Автостат». Был проведён онлайн опрос, участники которого отвечали на предоставленные вопросы, после заполнения анкеты сотрудники интернет-агентства подвели итог и выяснили, сколько россияне тратят денег на заправку своего личного транспорта бензином.

По данным опроса у 42-ух процентов респондентов уходит свыше 4 000 руб. в месяц. 20-ть процентов участников эксперимента тратят на горючее от 3000 тысяч рублей и больше. 17% процентов россиян признались, что расходуют на топливо от двух до трёх тысяч рублей каждый месяц. 15 процентов российских граждан, принявших участие в опросе, обходятся двумя-тремя тысячью рублей, и около 5% россиян, расходуют меньше тысячи рублей на бензин ежемесячно.