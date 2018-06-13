Россияне отказываются верить в необходимость пенсионной реформы

Более 90% россиян считают неубедительными основные аргументы в пользу необходимости пенсионной реформы. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного исследовательской компанией «Ромир».

Респондентам предложили оценить 4 тезиса, которые наиболее часто озвучиваются сторонниками реформы. Самое большое неприятие вызвало утверждение, что после реформы увеличится размер пенсионных выплат. В это не верит 93,9% опрошенных. Чуть более убедительным оказался тезис о том, что повышение пенсионного возраста является общемировым трендом. С этим согласны 8,6% респондентов, в то время как это высказывание не убедило 91,4%. Девять из десяти опрошенных (90,6%) не согласны с утверждением, что в стране выросла продолжительность жизни.

Самым достоверным аргументом для россиян оказался тезис о том, что увеличивать пенсионный возраст нужно из-за роста количества пенсионеров в стране. С тем, что нужно повысить пенсионный порог, иначе денег на пенсии не будет, согласились 9,7% респондентов. Однако 90,3% опрошенных не согласны с этим утверждением.

В целом, по данным опроса, только 8,5% опрошенных граждан посчитали основные аргументы реформы убедительными. Такие данные, говорят в «Ромире», согласовываются с результатами предыдущего опроса – тогда не согласились с озвученными аргументами 92% респондентов.

Сообщается, в опросе приняли участие 1,5 тысяч граждан, представляющих все федеральные округа России. Для соцопроса использовался метод автоматического интервью (Interactive Voice Response).