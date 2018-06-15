Голикова рассказала, во сколько обойдется бюджету смягчение пенсионной реформы

По словам вице-премьера, президентские поправки к реформе потребуют солидного дополнительного финансирования. Самым затратным станет принятие пенсионного возраста для женщин в 60, а не в 63 года.

По словам Татьяны Голиковой, снижение пенсионной планки для женщин на три года обойдется бюджету дополнительно в 3,6 триллиона рублей по окончании переходного периода реформы, то есть после 2029 года. Голикова также акцентировала, что это смягчение станет не только самым затратным, но и самым массовым – оно коснется 2 миллионов 400 тысяч россиянок, которым предстоит выйти на пенсию. Кроме того, на другие предложенные президентом нововведения к реформе потребуется совокупно еще около 756 миллиардов, рассказала вице-премьер. Например, в следующие 6 лет нужно будет потратить 490 млрд. рублей на обеспечение возможности выйти на пенсию на полгода раньше установленного реформой срока. А сохранение пенсионных условий для коренных малых народов Севера обойдется бюджету в 800 миллионов рублей, увеличение размера пособий по безработице для лиц, достигших предпенсионного возраста – чуть менее 32 миллиардов, уменьшение необходимого стажа для досрочной пенсии – еще 57,4 миллиарда рублей.

Напомним, вчера в телеобращении Владимир Путин озвучил предложения, которые должны смягчить пенсионную реформу в стране. В ближайшее время они будут направлены в Госдуму в качестве поправок к законопроекту, внесенному правительством.

В своем обращении к гражданам президент также назвал безответственным уклонение от реформы пенсионной системы, поскольку в силу грядущих демографических проблем она необходима, хотя и болезненна.