В Госдуму внесут законопроект о повышении пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста в России может быть внесен в Госдуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Федеральном собрании. Согласно полученной информации, в качестве основы правительством был принят жесткий вариант, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет.

С этого момента наступает время торга между финансово-экономическим блоком правительства и социальным блоком, с мая возглавляемым Татьяной Голиковой. Относительно темпов повышения пенсионного возраста правительством будет предложено поэтапное добавление срока по принципу «по году в год», на фоне которого будет развернуто обсуждение возможности применения смягчающих механизмов, на которых настаивает Голикова. В частности, будут подняты вопросы относительно пересмотра темпов проведения реформы и итогового возраста выхода на пенсию.

Обсуждается и «более длительный переходный период», утверждает федеральный чиновник. На этом настаивает социальный вице-премьер Татьяна Голикова, говорит другой чиновник. Чтобы не вызвать напряжения в обществе, в первые 4–6 лет реформы повышать возраст нужно на три месяца в год, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Детали законопроекта пока еще находятся на стадии обсуждения, но уже известно, что, скорее всего, будет сохранен пенсионный возраст для досрочников (военные, работники вредных и тяжелых производств и т.д.).

Обсуждение также коснулось вопроса расширения льгот для женской части населения, в частности многодетных матерей. Прорабатывается решение по льготным пенсиям по выслуге лет для учителей и врачей.

Ожидается также, что желающие выйти на пенсию раньше установленного срока будут получать пенсионные выплаты, но с понижающем коэффициентом.