Поправки Путина к пенсионной реформе одобрены комитетом Госдумы

«Мы рассмотрели часть поправок Владимира Путина к реформе, вводимой в пенсионное законодательство, и рекомендуем поддержать их во втором чтении законопроекта об изменении пенсионного возраста в России», - заявил заместитель руководителя фракции Справедливая Россия, Олег Нилов, во время крайнего заседания комитета по труду Государственной Думы РФ.

Проект закона был одобрен Государственной Думой в первом чтении, в июле этого года. В ходе своего телеобращения в конце августа, Владимир Путин огласил несколько смягчающих корректировок пенсионной реформы. Это коснется небольшого уменьшения пенсионного возраста для женщин, в сравнении с предложенной изначально, до 60 лет. Также президентом предложено ввести уголовную ответственность в отношении работодателей, необоснованно увольняющих людей предпенсионного возраста либо же отказывающих им в приеме на работу. Кроме этого, согласно вносимым изменениям, выход на пенсию раньше 60 лет будет реализован для многодетных матерей.

Кроме этого сообщается, что ко второму чтению законопроекта поступило не менее двухсот правок, которые включают в себя не только изменения, оговоренные Владимиром Путиным, но и предложенные субъектами РФ. В свою очередь Наталья Поклонская предложила оставить возраст выхода на пенсию прежним - 55 и 60 лет, соответственно - но при этом внести в закон другое условие, которое сможет заинтересовать пенсионеров работать дольше. Речь идет об увеличении размера пенсионных выплат на три процента в год за каждый отработанный год, сверх определенного законом возраста. При этом пожилые люди смогут сами выбирать, уйти им на пенсию, либо остаться на рабочем месте.

Напомним, что второе чтение проекта закона запланировано на среду, 26 сентября.