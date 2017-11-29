14 июня россияне узнают о параметрах повышения пенсионного возраста

Россияне готовятся к повышению пенсионного возраста. По сообщениям РБК, экономисты РАНХиГС считают, что это поспособствует снижению нагрузки на экономику и поможет избежать сокращения реального размера пенсий. 5 июня премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, на котором рассматривались три сценария повышения пенсионного возраста (Министерства труда и Министерства финансов РФ). Считается, что Правительство в рамках намеченного на четверг, 14 июня заседания примет за основу вариант Минфина (65 лет для мужчин и 63 года женщин). В рамках этого заседания будут обсуждать и концепцию пенсионной реформы в целом. Об этом рассказывает сайт РБК.

В конце мая в ходе ПМЭФ-2018 РБК поговорил с новым вице-премьером России Татьяной Голиковой. Она высказалась за осторожный подход к реализации пенсионных изменений, уточнив, что определенные изменения вполне могут быть сделаны уже в следующем году. Голикова также поддерживает целесообразность сохранения всех денег в пенсионной системе и увеличение размера пенсии для каждого пенсионера, а также должен быть предусмотрен долгий переходный период.

РБК пишет о том, что президент Владимир Путин 7 июня в рамках прямой линии заявил, что им поставлена задача перед Правительством — повысить доходы пенсионеров, что позволит достичь цели по двукратному снижению бедности в стране.

РБК также сообщает, что в ходе подготовки концепции пенсионных изменений в РФ продолжаются так называемые «торги за льготы». За 1,5 недели, что прошли после интервью Голиковой для РБК, произошли положительные подвижки в этом вопросе. Весьма вероятно, что в документе будут сохранены многие смягчающие механизмы. В качестве примера РБК приводит льготы для выходящих на пенсию военных, работников на вредных производствах и пр.