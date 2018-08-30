Система расчета пенсий Россиян изменится в 2025 году

Об «ином порядке установления пенсий», который запланирован на 2025 год, заявила Татьяна Голикова, вице-премьер по социальным вопросам.

Модернизация пенсионных расчетов, по словам Голиковой, пройдет в два этапа. Первый этап запланирован на 1 января 2019 года. Именно до этого момента, согласно российскому законодательству, будет действовать текущая система пенсионных коэффициентов (баллов). Действующие коэффициенты будут изменены в силу начала действия новой пенсионной реформы, так как изменится пенсионный возраст россиян.

По словам Голиковой, в настоящее время методология установления пенсионных коэффициентов неочевидна и понятна не всем. С 1 января следующего года будет введена четкая фиксация данных коэффициентов, и любой пенсионер сможет точно просчитать, как его пенсия будет меняться. Такие коэффициенты будет действовать на протяжении шести лет, за это время будет продумана принципиально новая система установления российских пенсий, которая будет вторым этапом модернизации. Функционировать новый порядок начнет в 2025 году.

Кроме этого, Татьяна Голикова заявила о том, что у Правительства нет плана переводить россиян на накопительные пенсии без их согласия, о чем сообщалось ранее. «Подобный законопроект не поступал нам на рассмотрение», - прокомментировала Татьяна.