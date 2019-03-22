5 самых дешевых стран для летнего отпуска

Белоруссия стала самой бюджетной страной, которую смогут посетить россияне летом 2019. Анализ провели сотрудники онлайн тревел агентства, сравнив оптимальную стоимость бронирования авиабилетов «туда–обратно» на летний период.

Так на одного пассажира стоимость билета Москва — Минск составит 5 тысяч рублей. Франция и перелет в города Бордо и Монпелье обойдется россиянам в 9–11 тысяч рублей. Далее по списку турецкая столица Стамбул, морской город Батуми в Грузии и Ереван в Армении. Цены на билет по этим направлениям начинаются от 10 тысяч рублей.

Эксперты подсчитали, что выгоднее всего отправиться в отпуск в первый месяц лета. Средняя стоимость билета в июне составляет 12,8 тысячи рублей. В августе цена на международные рейсы начинается от 13,7 тысячи рублей, а дороже всего поездка обойдется в июле 15,5 тысячи.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по результатам которого 44% россиян планируют провести свой летний отпуск дома. Дачный отдых запланировали 26% опрошенных. Для сравнения, в прошлом году таких ответов было 34%. За границей отпуск проведут 10% россиян. В другом городе или селе России намерены провести отпуск 9% респондентов, на черноморском побережье Кавказа 9%, в Крыму 6%, в других местах на территории бывшего СССР 2%, в Прибалтике 1%. Также, аналитики уже рекомендуют начать планировать поездки на весь летний период, поскольку при раннем бронировании билеты обойдутся значительно дешевле.

Ранее были названы самые дорогие курорты в России. Лидером стал город Анапа.