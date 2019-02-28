Бюджетный и интересный отдых за границей на ближайшие весенние выходные

Если есть желание провести намечающиеся длинные выходные за границей, но денег на дорогое путешествие нет, ассоциация туроператоров России предоставила список стран, в которых можно интересно и недорого провести время.

Турецкий Стамбул весной тёплый и комфортный. В городе масса бесплатных достопримечательностей, которые можно рассмотреть, просто гуляя по городу, так например, попав на «Принцевые острова» можно насладиться потрясающим видом на город, а приняв участие в недорогой экскурсии, можно много узнать про дворцы, мечети и разное другое культурное достояние города. Уличная еда Стамбула, очень пряная и сытная, рекомендуется покупать пищу там, где толпятся местные, это верный признак того что купленная еда будет вкусная и недорогая. По оценкам туроператоров, трёхдневный отпуск в Стамбуле на ближайшие праздники, обойдётся в среднем в 25 тысяч рублей.

Столица Армении (Ереван), тоже вошла в список недорого и интересного отдыха в преддверии праздников. За три дня в Ереване можно увидеть много чего интересного, включая бюджетные экскурсии за город в которых можно полностью ознакомиться с историческими объектами и культурным наследием города. Бюджетный отдых в Ереване по подсчётам экспертов обойдётся в 23 тысячи рублей (за три дня с человека) Будапешт (Венгрия) полон сказочных и в тоже время таинственных замков, церквей и крепостей. Речная прогулка весной по Дунаю, принесёт туристу ощущение «загадочности» после осмотра города. Стоимость авиа перелёта в столицу Венгрии стартует от трёх тысяч рублей по данным туроператоров.

В список бюджетных путешествий на «марточные праздники» также вошли: «Хельсинки (9 000 рублей), Мюнхен (от 11 890 рублей) и Вильнюс «от 10 396 рублей».