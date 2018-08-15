С высоты птичьего полета: в Армении развивают новый вид туризма

17.02.19. Армения. «Виды над Ереваном с высоты 300-сот метров просто восхитительны» со слов корреспондентки канала «МИР 24».

Корреспондентка, Лилит Мадунц, прибывшая в Армению от канала «МИР 24», оценила, новый вид экскурсии на вертолёте по Еревану. «Облететь Ереван можно всего за 15 минут, но виды, которые открываются с высоты полёта 300-сот метров (к слову минимальная высота), захватывают дух» сообщает репортер. Экскурсия по столице Армении стоит 50 долларов, по самой Стране дороже. Но если выбрать второй вариант, за целый день можно вдоволь насладиться горами, озерами и равнинами чудесной Армении.

Туры по воздуху пока что новшество в Армении, однако, уже набирают свою популярность среди туристов и это дало начало проекту в экскурсионной сфере по «развитию малой авиации».