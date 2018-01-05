Содержащийся в Московском СИЗО Мартиросян будет экстрадирован в Армению

Верховный российский суд вынес постановление оставить апелляционную жалобу Мартиросяна без изменений и признать законным решение о его выдаче Армении.

Продюсер Степан Мартиросян обвиняется в том, что в период с 2011 по 2013 года он незаконным образом присвоил себе не менее $ 50 млн, которые были выделены Армбизнесбанком на покупку прав на фильмы.

С осени 2017 года Мартиросян содержался в одном из московских следственных изоляторов из-за поступившего из Армении запроса о его экстрадиции. Отметим, что Верховный суд рассматривал жалобу адвокатов Мартиросяна на решение Генеральной прокураторы уже второй раз. Но и в этот раз постановил оставить его без изменений.

Степан Мартиросян с 2001 года был главным менеджером по развитию инвестиций, недвижимости и кинобизнеса в компании председателя совета одного из банков Армении. А находясь в США, являлся исполнительным продюсером фильмов, в которых в главных ролях были задействованы Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварцнеггер и другие.

27 октября 2017 года, при выходе из одного из московских аэропортов, Мартиросян был залержан полицией. Причиной являлась выдача Арменией ордена на его арест. Сам Степан Маратович не раз говорил о том, что на Родине его убьют.