Три четверти россиянин уверен, что ЕГЭ ухудшили знания школьников

Три четверти россиян считают, что ЕГЭ ухудшил качество знаний школьников. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Социологи констатируют, что с каждым годом сторонников этого мнения становится все больше – в 2014 году их было лишь 64%, сейчас - 76%. При этом респонденты говорят, что после ввода единых госэкзаменов выпускников просто натаскивают на решение тестов, а не дают фундаментальные знания. Поэтому 65% опрошенных считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ улучшила бы качество образования. Кроме того, более 70% опрошенных назвали ЕГЭ формальностью, примерно столько же считает, что эта система оценки знаний не учитывает индивидуальных особенностей ребят.

Однако участники опроса отметили и положительный эффект от введения ЕГЭ. Так, почти 57% уверены, что благодаря ЕГЭ ребята из глубинки, обладающие отличными знаниями, смогли поступить в самые престижные вузы. А чуть более трети опрошенных (35%) считают, что новая система значительно уменьшила коррупцию в высших учебных заведениях.

ВЦИОМ проводил изучение мнения россиян 3 июля с помощью телефонного опроса. В исследовании участвовали 1,6 тысяч человек. Максимальная погрешность в исследовании составляет 2,5%.