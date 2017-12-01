Россияне назвали детскую наркоманию и алкоголизм главной проблемой детства

Более трети россиян уверены, что самой серьезной проблемой детства является наркомания и детский алкоголизм. А главными защитниками детворы остаются родители и ближайшие родственники.

По данным опроса, проведенного 28 и 29 мая Всероссийским центром изучения общественного мнения, в качестве наибольшей детской проблемы 37% россиян называют совокупно алкоголизм и наркоманию. Причем социологи отмечают, что озабоченность пьянством детей и подростков уменьшается (в 2009 году его называли основной проблемой около 45-47% опрошенных), а вот детская наркомания все больше страшит граждан: в 2009 году ее ставили на первое место лишь 20% опрошенных.

На второе место участники исследования поставили низкий уровень жизни семей с детьми – 34%. На третье – воспитание детворы в школах и дошкольных учреждениях (22%).

А вот беспризорность и детская преступность, по мнению граждан, заметно утратили свою актуальность. В нынешнем году их отметили соответственно 6% и 8% соответственно, а девять лет назад эти показатели составляли 21% и 38%.

В вопросе о том, кто лучше защищает детей, мнения разделились. 44% граждан считают, что это обязанность родителей и близких родственников, а 32% называют защиту интересов детей прерогативой госорганов.

ВЦИОМ проводил свой опрос методом телефонного интервьюирования, в нем приняло участие 2 тысячи совершеннолетних жителей страны.