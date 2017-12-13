Россияне настроены экономить и готовы доверить деньги банкам

Россияне настроены экономить – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в последних числах мая. Две трети опрошенных (66%) заявили социологам, что, по их мнению, сейчас лучше сократить повседневные расходы.

При этом почти половина участников исследования (48%) считают, что свободные средства выгоднее отнести в банк. А каждый третий участник опроса заявил, что настало время забрать деньги из банка. Примерно такое же процентное соотношение тех, кто считает крупные покупки несвоевременными и респондентов, которые готовы к крупным приобретениям (соответственно 52% и 29%). Соответствует общим общественным настроениям и отношение россиян к кредитам. Согласно данным опроса, 67% людей не готовы брать крупные суммы в долг у банков, и лишь 18% опрошенных считают, что сейчас подходящее время для кредитов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос с 29 по 30 мая этого года. В качестве респондентов в нем участвовали 2 тысячи россиян. Погрешность составляет 2,5%.