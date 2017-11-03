Медики назвали страны, в которых чаще всего умирают от алкоголя

Влиятельное медицинское издание Lancet составило отчет о распространенности алкогольных смертей в разных странах мира, использовав статистику 2016 года.

По данным журнала, первое место в этом печальном рейтинге занимает Китай. Там в год из-за пристрастия к алкоголю погибает более 700 тысяч человек. Причем 650 тысяч – мужчины, и 59 тысяч – женщины.

На втором месте по количеству алкогольных смертей оказалась Индия. Статистика говорит, что здесь показатель смертности перевалил за 330 тысяч человек. Причем «пальма первенства» снова досталась мужчинам: их среди погибших 290 тысяч, а женщин – 42 тысячи.

Россия, к сожалению, занимает третью строчку этого перечня. В 2016 году алкоголь стал причиной смерти более чем 220 тысяч человек – 180 тысяч мужчин и 43 тысяч женщин.

Соединенные Штаты «выбились» на пятое место рейтинга. В этой стране за год умерло 90 тысяч пьющих граждан, 71 тысяча из которых – мужчины.

Специалисты также отметили, что основными причинами смерти любителей выпивки во всем мире стали мозговые кровоизлияния и инсульты, гипертония и ишемия. А вообще алкоголизм признан седьмым по распространенности фактором риска получения инвалидности либо преждевременной смерти.

Напомним, согласно статистике Роспотребнадзора, в 2015 году в России количество смертей граждан, злоупотреблявших спиртным, составляла около полумиллиона человек.