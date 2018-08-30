Третий год подряд в США не падает показатель смертей при ДТП – 40 тыс. человек

Национальный совет безопасности США рассказал о том, что в стране третий год не падают показатели смертности от дорожно-транспортных происшествий, это число составляет 40 тысяч человек.

13 февраля на сайте Национального совета безопасности Соединенных штатов Америки были размещены предварительные цифры смертей в результате ДТП. Высокий показатель держится уже третий год, отмечается, что такого не было со времен Великой репрессии - экономического кризиса 2008 года.

В статье сказано, что в 2018 году этот показатель меньше по сравнению с 2017 и 2016 годом на один процент.

Также отмечают, что в 2018 году 4,5 миллиона граждан США участвовали в дорожных авариях, и получили травмы. Более высокая смертность, по сравнению с остальными в Вашингтоне, Орегоне, Пенсильвании, Миннесоте, Неваде и Флориде.