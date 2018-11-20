Пограничная служб ФСБ предоставила данные о росте потока туристов из США.

По данным пограничных служб приток американских граждан за прошлый год превысил 337-мь тысяч. Этот показатель на целых 13 % больше, чем 2017 год (293 тысяч человек).

Из них в туристических целях страну посетило 227 тыс. американских граждан. В частных целях в России побывали 72-ве тыс. человек этой страны. С деловым визитом РФ посетило 34-ре тыс.уроженцев США.

Эксперты, общественных организаций в направлении туризма, связывают этот «феномен» притока граждан США с Чемпионатом Мира по футболу проходившему в России в прошлом году, и повлекшему за собой множество реклам о России в социальных сетях.