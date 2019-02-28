В восточной Африке побывало 6 тысяч россиян

Посол Кении в России сообщила, что из предоставленных данных пограничных служб за 2018 год, республику в восточной Африке посетило 5953 российских туристов.

Со слов посла, на фоне общего туристического потока, российских путешественников довольно мало. Туристическая ассоциация Кении, приняла решение привлечь россиян к посещению государства Африки. Уже создано более 10-ти экскурсионных программ сафари, которые так пользуются популярностью у общего тур потока. На данный момент российским туристам нужна виза, чтобы попасть в Кению. Оформление визы осуществляется до отбытия из РФ в электронном варианте или по прибытию в Найроби – стоимость услуги составит 50 долларов. Власти Кении были бы рады сотрудничеству с российской стороной в отношении вопроса о «ослаблении визового режима» сообщает посол Кении на встрече с турагентствами России.