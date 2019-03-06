Ученые рассказали, кем были первые фермеры

ДНК, полученная из скелетов 41 человека, показала, где появились первые фермеры.

Как выяснилось, первые скотоводы появились в Северной Кении. Убедились в этом ученые из разных стран. Они провели анализ древней ДНК, которая была получена из скелетов 41 человека. Мощи хранились в музее Ливингстона (Замбия), а также Национальных музеях Кении и Танзании.

Именно данное исследование помогло установить, где впервые зародилось фермерство. Таким образом, было установлено, что первые скотоводы появились пять тысяч лет назад в Северной Кении. Они выращивали крупный рогатый скотт, коз и овец. Затем некоторые фермеры решили мигрировать в Танзанию, а после, 3500-4500 лет назад, они разошлись по всей Восточной Африке.

Отметим, что ранее многие ученые были уверены в том, что домашние животные распространились без участия человека.



