Гастрономический туризм может пополнить список «приоритетных видов туризма России»

Список «внутреннего и въездного туризма России» в котором на данный момент, числится уже пять приоритетных направлений туризма, может пополниться гастрономическим видом туризма.

Транспортная инфраструктура напрямую связана с туристическим трафиком (который в свою очередь влияет на доступное путешествие туристов по разным регионам) в связи с этим развитие гастрономического туризма (включающим в себя уникальность региональных продуктов ) способно удерживать и привлекать интересы туристов к отдыху в России.

Трудности в отношениях США и России, не мешают американским гражданам посещать РФ в туристических целях. По данным пограничных служб Россию с 2014 года уже посетили более одного миллиона американских граждан.