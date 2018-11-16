Сельской туризм – «новинка» которую намерены развивать в России

11 марта этого года в Москве на международной туристической выставке «Интурмаркет» будут подымать вопрос о развитии нового направления туристической сферы - «Сельской туризм».

Как ни странно, но ассоциация туроператоров России, убеждена в том, что именно эта отрасль туристических направлений, поможет в развитии туризма внутри регионов страны. На мероприятии будут выдвинуты идеи, о том как, вынести данное направленное на «российский рынок туризма» то есть создание интересных и завлекающих туров в российских сёлах.

Кроме этого направления (внутреннего туризма) в России, уже набирает интерес: автотуризм, промышленный туризм, познавательный туризм, а также гастрономический и милитари-туризм.