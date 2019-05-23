Пекин ощущает постоянно растущее торговое давление, предпринимаемое властями США. Следовательно, нужно сохранить достаточную финансовую ликвидность.

Однако, этого мало. Помимо того, Китай планирует активизировать свой экономический рост. Такое заявление сделал 13 июня Лю Хэ, являющийся вице-премьером в Госсовете КНР.

Китай намерен в ближайшем будущем озвучить политические меры, направленные на поддержку и развитие собственной экономики.

Хэ отдельно отметил, что Китай имеет большой количество разнообразных политических инструментов. Благодаря им, Пекин способен справиться с самыми разными вызовами.

Представитель Поднебесной сообщил, что наличие внешнего давления на экономику Китая, которое она испытывает сейчас, будет лишь увеличивать уверенность в собственных инновациях и способствовать ускорению темпов развития.

Выступление Хэ состоялось после того, как произошла публикация данных о том, что у роста кредитования в Китае показатели стали слабее ожидаемых. Помимо того, импорт сократился до значений, ниже которых не было на протяжении трёх последних лет.

Народным банком Китая (аналогом российского ЦБ) также сделано заявление о том, что Китай располагает значительными возможностями, чтобы откорректировать свою политику при обострении противоречий в торговле с США.

Это ведомство сообщило о наличии большого пространства для того, чтобы маневрировать по процентным ставкам и применять дополнительный инструментарий в таких сферах, как бюджетная и денежно-кредитная политика.

Независимые аналитики уже сообщили, что Китай проведёт корректировку денежного и кредитного предложений на протяжении ближайших недель.

В частности, ожидается снижение процентных ставок или требований к резервным коэффициентам.

Что касается политических инструментариев, то и их Китай уже начал задействовать. В частности, в Москве прошла встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином. В этом визите принял участие почти полный состав китайского правительства.

На самом высоком уровне были подписаны несколько стратегических соглашений, являющихся очень важными, как для Китая, так и для России.

Отдельно отмечаются моменты тех поставок, которые ранее в Китай осуществлял Вашингтон. В частности, это соя, пшеница и СПГ. Теперь всё это Пекин будет получать из России. Кроме того, доступ на китайский рынок получат российские производители молока, сыворотки и сухих молочных смесей.

И это ещё не всё. США всеми силами пытаются задавить Нuawei, который в области цифровых технологий явно стал вырываться на передовые позиции. Представители этой фирмы, прибывшие в составе делегации, подписали в Москве договоры с МТС. Судя по всему, теперь именно китайцы будут внедрять в России 5G.

Alibaba, в свою очередь, заключил контракт с Mail.ru, что значительно расширит возможности этой сети на российской территории.

Помимо того, будут реализовываться и новые совместные проекты. Один из них касается строительства россиянами двух блоков на китайской АЭС.

При этом, лидер КНР постоянно говорит о том, что Путин для него «самый близкий иностранный коллега и самый лучший друг». Президент РФ в долгу также не остаётся.

Не исключено, что своими антикитайскими и антироссийскими санкциями Запад добьётся лишь того, что сбудется их «страшный сон». Это союз Москвы и Пекина. Вместе эти два государства способны противостоять самым глобальным угрозам.