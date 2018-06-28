Эксперт БКС рассказал о трёх альтернативах банковским вкладам

Нынешний минимальный уровень валютных и депозитных ставок вынудит клиентов изменить стратегию.

Цикл снижения доходов от депозитов и облигаций не завершился. После заседания Банка России по вопросу о ключевой ставке, намеченного на 19 июня, ожидается новый виток падения. Из-за этого клиенты могут поискать выгодную замену банковским вкладам. О трёх реальных альтернативах рассказал эксперт БКС Андрей Русецкий.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и стратегии доверительного управления (ДУ) станут привлекательными для консервативно настроенных вкладчиков. ПИФы обходятся без налогов на внутренние денежные потоки, а ДУ радует клиентуру выплатой промежуточных доходов.

Для предпочитающих валюту, подойдут Фонды еврооблигаций, выплачивающих доход в долларах США. Некрупные инвесторы снизят для себя риски при получении так называемого диверсифицированного портфеля. К тому же, в текущее время, облигации развивающихся стран позволяют получить повышенный доход.

Для вкладчиков с агрессивной стратегией будут выгодны акции. На этом рынке наблюдается ежегодный рост в среднем на 16%, с дивидендной доходностью в 6-7%. Кроме этого, не исключается комбинационный вариант, когда предсказуемость поведения облигаций и стремительное повышение на рынке акций дадут нужный результат.