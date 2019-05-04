В Госдуме предлагают новый налоговый вычет для россиян на услуги фитнес-клубов

Мера нацелена на поддержание спортзалов после долгого простоя и привлечение клиентов, пояснил депутат Айрат Фаррахов.

Новый социальный налоговый вычет для россиян предлагают ввести члены рабочей группы Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере физической культуры и спорта, как сообщает «Парламентская газета». Если инициатива будет принята, то вернуть часть денег от уплаты налогов граждане смогут при покупке абонементов в фитнес-клубы.

Меры, нацеленные на поддержание индустрии спорта в России, в Госдуме обсудили 15 июня. Предложенный социальный налоговый вычет на спортивные услуги планируется включить в Общенациональный план восстановления экономики.

Как заметил депутат Айрат Фаррахов, принятие данной инициативы позволит поддержать спортивную индустрию после долгого простоя, привлекая к ней больше клиентов. А россияне, приобретающие услуги в сфере физкультуры, смогут сэкономить часть денежных средств за счёт недоплаченных налогов.

По этому вопросу также высказался Илья Галаев, возглавляющий Всероссийское физкультурно-спортивноое общество «Трудовые резервы». Галаев сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что проект могут утвердить в Госдуме в течение июня.