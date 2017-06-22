С 1 июля в Ростовской области подорожают тарифы ЖКХ

Более всего вырастут в цене тепло и горячая вода.

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В региональном отделении по тарифам сообщили, что с 1 июля в Ростовской области подорожают услуги ЖКХ. В среднем их стоимость будет проиндексирована на 2,4%. Тепло и горячая вода вырастут в цене больше других — в среднем на 5,6%, в зависимости от компании-поставщика.

Электроснабжение станет дороже на 4%. При этом жильцы газифицированных домовладений выплатят 4,11 рубля за кВт/ч за нормальное потребление, и сверх нормы — 5,75 рублей.

Для горожан, в домах которых стоят электрические плиты, и жителей сельских мест установлены тарифы в 2,88 рубля и 4,02 рубля за кВт/ч.

Цены на услуги газовщиков будут утверждены до 30 июня, но ожидается, что их увеличат не более, чем на 3%. Мусорщики, установив свои тарифы ещё в начале года, после 1 июля оставят их неизменными.

Чиновники назвали главные причины повышения тарифов — общий рост цен на электроэнергию, воду и тепло, а также возросшие затраты на обслуживание, материалы и зарплаты работникам.