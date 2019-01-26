В Хабаровске опять подорожал бензин

Цены на ходовые марки выросла в среднем на 45 копеек.

В Хабаровске опять подорожало горючее. Источники: carsweek.ru, youdn.ru

В Хабаровске в очередной раз подорожал бензин. Цена ходовые марки, такие как АИ-92, поднялась на 42-45 копеек, и теперь стоит 46,20 рубля за литр. Опять выросло в цене и дизтопливо. По сравнению с предыдущим периодом, стоимость на него увеличилась на 30 копеек и теперь литр обойдется покупателям в 50 рублей без 5 копеек. Бензин марки АИ-95 теперь стоит 46,83 рубля за литр. Это на 2% выше предыдущего показателя. В то же время президент Независимого топливного союза Павел Баженов отмечает, что цены должны быть еще выше, но она сдерживается усилиями регуляторов. Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина, но по доступности только 17-е.

Жители Хабаровская опасаются, что рост цен на топливо спровоцирует подорожание продуктов питания. Хабаровчане отмечают, что скачок цен на горючее совпал с уборочной страдой. Картофель в регионе стоит 300 рублей за килограмм. Горожане сетуют, что это уже четвертое подорожание с начала года, хотя цены на нефть падают. Раньше на 1000 рублей автомобилисты могли купить бак бензина АИ-92, теперь, по их словам, можно заправить только полбака на те же деньги.

Подорожание связывают с тем, что 17 июня топливо поднялось в цене на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Представитель ФАС Армен Ханян отмечает, что это обычное явление и свидетельствует оно о восстановлении экономики на фоне постепенного выхода из режима карантина. А сотрудники одной из нефтяных компаний заявили, что цены должны были вырасти еще в мае, но из-за пандемии было принято решение их придержать.