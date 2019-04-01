Цены на бензин в России могут подняться до 20%

Существует риск повышения цен на бензин в России летом этого года. Об этом в своем обращении к правительству РФ сообщил Павел Баженов, глава Независимого топливного союза.

Причиной тому является биржевое повышение цен на топливо, связанное с сокращением производства, резким скачком спроса на внутреннем рынке и увеличение объема экспорта. Цены за последний месяц на биржевых торгах поднялись на 20%. Вслед за повышением цен на оптовых биржах, поднимаются и мелкооптовые цены.

Наибольшими темпами растет цена на бензин марки АИ-92, в зависимости от региона России, цены поднялись от 11% до 23%, рост цен на бензин марки АИ-95 составил от 10% до 18%. Наименьший рост цен отмечается на дизельное топливо, всего 2-2,5%.

Политика ручного управления правительством РФ ценами на топливо фактически не работает, считает эксперт. Если не будут приняты действенные меры, способные сдержать повышение цен, россиянам уже в ближайшее время придется платить за литр топлива на 10-13% дороже.

Весной прошлого года правительству уже приходилось договариваться с производителями нефтепродуктов. Сдержать цены удалось после того, как производители получили отсрочку на повышение топливного акциза.