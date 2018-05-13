Козак прокомментировал рост цен на бензин

Дмитрий Козак считает, что рост цен на автомобильное топливо связан с мировым подорожанием нефти и опровергнул информацию о дефиците бензина в стране.

Об этом вице-премьер российского правительства рассказал в эфире телеканала «Россия-1». По словам Козака, нефтяники и нефтеперерабатывающие предприятия вынужденно подняли цены на топливо, отреагировав на рост мировых цен на нефть. В результате на оптовом рынке сложилась ситуация, которая и привела к росту цен. Чиновник напомнил, что правительство и крупные нефтяные компании достигли в конце мая соглашения по мерам для стабилизации ситуации. Так, промышленники согласились сохранять нынешние розничные цены на бензин и дизель, а правительство взяло обязательство понизить акцизы на топливо и не повышать их с 1 июля, как планировалось раньше.

При этом, заявил Козак, правительство не может требовать от производителей снижения цен, поскольку в условиях рыночной экономики никто не будет работать себе в убыток. Сейчас речь идет об уменьшении доходности нефтяных компаний.

Напомним, с 1 июня предполагается снижение акцизных ставок на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей соответственно. Согласно статистике, с января цена литра бензина выросла более чем на 7%.