Независимые АЗС предупреждают о возможном «взлете» цен на бензин до 100 рублей

Компании – собственники АЗС, которые входят в Независимый топливный союз предупреждают об опасности полной монополизации рынка топлива в стране и предрекают в этом случае «взлет» цен на бензин до отметки в 100 рублей за литр.

Об этом говорится в сообщении, подготовленном организацией. НТС предупреждает, что в ситуации, когда розничные цены на топливо заморожены, независимым заправкам не выжить, они уже начинают массово закрываться. Счет уже пошел на часы, подчеркнули в организации. А ведь речь идет о более чем 15 тысячах станций, а это около 60% всех АЗС страны. В Союзе говорят, что это приведет к окончательному установлению монополии крупных компаний на рынке топлива, а также стремительному росту цены на бензин до уровня в 100 рублей за литр.

НТС видит два возможных решения проблемы: правительство либо должно «отпустить» цены на розничном рынке, либо включить «ручной режим» на оптовом, чтобы стало возможно регулировать доходность независимых заправок.

При этом в правительстве говорят, что знают о проблемах независимых заправщиков и предпринимают комплексные меры по оздоровлению ситуации. 6 июня прошло рабочее совещание у зампредседателя правительства Дмитрия Козака. Там нефтяники обязались продавать через биржи на 3% больше топлива по «адекватным» для независимых АЗС ценам, чем в прошлом году. Кроме того известно, что в случае необходимости правительство сможет использовать и другой инструмент – повышение экспортных пошлин на топливо в три раза. Впрочем, в «Газпром нефти» уже заявили, что такая мера не решит проблему, а лишь снизит качество переработки нефти.