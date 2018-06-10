Названы виновники в росте цен на бензин

Российский топливный союз нашел причину резкого скачка цен на топливо весной этого года. По мнению специалистов, это произошло из-за посредников, скупающих бензин у нефтеперерабатывающих заводов и устанавливающих дополнительные наценки.

3 августа во время заседания международной товарно-сырьевой биржи в г. Санкт-Петербург, большинством голосов было принято решение исключить трейдеров из цепочки производитель-потребитель. По мнению участников заседания, это позволит автомобилистам покупать топливо по ценам производителей, без лишних дополнительных наценок посредников. Отмечается, что данном случае имеется в виду продажа трейдерами топлива с базисов нефтеперерабатывающих заводов крупных нефтяников.

Однако, посредники, в свою очередь, уверяют, что таким образом нефтяные компании хотят просто избавиться от конкурентов, а цены на топливо в любом случае продолжат расти.

Сообщается, что с конца июля по состоянию на 3 августа бензин подешевел до 12 копеек за литр. При этом цены на 92й бензин заметнее всего упали в Приволжском федеральном округе, а на 95й бензин - в Центральном.

В сравнении с показателями прошлого года, цены на топливо увеличены практически на 12 %.