Найден способ остановки роста цен на бензин на Дальнем Востоке

Региональные базы по хранению топлива смогут сдержать рост цен на бензин в ДВФО, считают специалисты Федеральной антимонопольной службы.

В настоящее время наблюдается небольшое снижение цен на топливо в Центральной России, но на территории Дальнего Востока продолжают преобладать высокие тарифы. Свои цены диктуют основные поставщики, пользуясь своим положением монополистов.

Уменьшение цен на бензин на данных территориях станет возможным после строительства площадок, где будет храниться топливо - высказал свое мнение заместитель главы ФАС, Александр Редько, во время визита в Приморский край. Таким образом, топливо можно будет накапливать на территории края, а в дальнейшем реализовывать на местные АЗС, что вычтет из стоимости бензина и дизельного топлива дополнительные затраты на транспортировку.

Также, исполняющий обязанности губернатора Приморского края, Андрей Тарасенко, отмечал, что кроме невозможности хранить топливо на местных территориях, Приморье сталкивается с проблемой отсутствия своего нефтеперерабатывающего завода - на заправках используется топливо, привезенное из других регионов страны. Таким образом, цены диктуются поставщиками, без возможности их самостоятельной регулировки. Сейчас известно, что территория под строительство НПЗ выделена в Яковлевском районе Приморского края.

По состоянию на 16 июля, цены на бензин во Владивостоке установились следующим образом: АИ 92 - 42,1 руб./литр, АИ 95 - 43,5 руб., АИ 98 - 46,34 руб., ДТ - 45,8 руб.