Мобильная версия YouTube получит новую функцию

В новом обновлении YouTube от 13 января появилась возможность пользоваться видеохостингом анонимно.



В новую версию YouTube разработчики добавили режим инкогнито. До этого он был доступен только пользователям компьютеров. Благодаря нововведению не будет запоминать историю просмотров. Это значит, что активность людей не станет обрабатываться и анализироваться компанией. По заверению разработчиков, теперь пользователи могут не бояться утечки данных. Также на мобильных устройствах стало возможным убирать рекламу при помощи свайпа, не ожидая ее закрытия 5 секунд.









На внедрение новых возможностей Google пошли потому, что пользователям YouTube не нравится контекстная реклама, возникающая основе их запросов.



В скором времени появится и ночная тема, которая тоже давно известна пользователям компьютеров.



Ранее стало известно, что в YouTube на IOS добавят возможность показывать вертикальные видео. Изменения внесены по просьбам владельцев iPhone. Также Google сообщили, что в 2018 году добавят платный музыкальный раздел.