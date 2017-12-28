Китай анонсировал создание армии человекоподобных роботов

26 января Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало отчёт, в котором говорится о развитии искусственного интеллекта в период с 2018 до 2020 года. Выяснилось, что в ближайшее время проект о создании армии роботов вступит в действие.

Япония, Китай, Россия и США будут бороться в первенстве за создание инновационного искусственного интеллекта (ИИ), которым будет оснащен робот. Китай, согласно планам правительства, будет массово производить нейросетевые чипы для техники, которая сможет выполнять повседневные задачи человека. В первую очередь такие инновационные технологии рассчитаны на людей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что ИИ в ближайшие три года будет оснащены более 10 тысяч роботов.

По планам властей страны, это лишь 7-10% от общего количества роботизированной техники. Сюда следует отнести автомобили, комплектующие «умного» дома и девайсы для упрощения выполнения повседневных задач. Кроме того, человекоподобные роботы будут реализованы к 2020 году. В общей сложности планируется подключить к базе свыше тысяч таких роботов в ближайшие три года.