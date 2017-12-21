В Китае массовое производство роботов наладят к 2020 году

Министерство промышленности и информатизации Китая планирует наладить массовое производство роботов к 2020 году.

Основной упор специалисты делают на домашних роботов. Они призваны помогать людям в повседневных делах. Роботы будут убирать жилище, помогать пожилым людям и тем, кто физически ограничен в своей деятельности. Также в приоритете роботы, которые помогут проходить реабилитацию больным людям, и роботы, которые будут обучать детей.

Сейчас специалисты сосредоточены на усовершенствовании интеллектуального уровня железных машин. Планирует, что роботы смогут спокойно взаимодействовать и друг с другом.

В Китае рассчитывают на массовое производство подобных роботов уже к 2020 году. Объем производства промышленных роботов (100 тысяч единиц за год) уже заставляет поверить в прогнозируемые результаты.

Тем временем в Японии ученым удалось разработать робота, который способен потеть при физических нагрузках.