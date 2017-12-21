Ученые полагают, что секс-роботы могут уничтожить человечество. В Лондоне состоялась конференция, посвященная вопросам в сфере взаимосвязей людей и секс-роботов.

Проведение мероприятия было поставлено под угрозу. Организаторам сообщили о возможных террористических атаках. В связи с чем, конференция была перенесена в секретное место.

Ученые обсудили, что совсем скоро любовная связь между человеком и роботом как физического, так и духовного характера будет абсолютно нормальным явлением. Необходимость подобных технологий объясняют большим количеством в мире одиноких людей. Роботы помогут справиться с этой проблемой.

Также некоторые предлагают создавать специальных роботов-детей для борьбы с педофилией. Однако такое предложение вызывает резонанс даже в кругу единомышленников.

Противники производства секс-роботов заверяют, что проблему с одиночеством подобным образом не решить. Это только усугубит ситуацию и отдалит людей друг от друга.

В своих грандиозных планах на будущее участники конференции видят и возможность создания потомства от союза человека и робота.