В Южной Корее разработали кафе-киоск с умными роботами

Современные технологии все больше меняют привычный нам мир: так, южнокорейская корпорация KT объявила о создании кафе-киоска, в котором обслуживать покупателей будет робот.

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Первый образец инновационного кафе будет представлен на выставке Mobile World Congress, которая начнёт свою работу в Барселоне уже на следующей неделе. Кафе будет не просто экспонатом, а полностью функционирующим объектом: робот предложит посетителям 47 видов напитков. Представители KT отмечают, что робот будет полностью автономен, а заказ будет возможно сделать просто попросив приготовить напиток. Робот оснащён технологией искусственного интеллекта, которая позволяет ему распознавать смысл услышанного и правильно выполнять заказ.

В случае успешного дебюта робокафе, KT планирует развернуть сеть подобных точек уже в самой Южной Корее.