В необычном кафе Барселоны можно поспать

В необычном кафе, открывшемся в Барселоне, теперь можно поспать. В заведении после выпитой чашки кофе посетителям предлагаю вздремнуть.

Кафе в Барселоне обустроили специально для тех, кто желает немного поспать. В кофейне имеются матрасы и подушки, а фоном играет спокойная умиротворяющая музыка.

Сотрудники кафе предлагают выпить кофейный напиток. После чего гостям заведения можно расслабиться и немного вздремнуть. Весь секрет состоит в том, что кофеин начинает действовать на организм только через 20 минут после приема. В это время человек может набраться сил и отвлечься от суеты. А когда кофеин начнет действовать, то человек уже будет бодр и полон сил.

Стоимость пребывания одного часа в необычном кафе составляет 5 евро. В сумму включены напитки (как кофе, так и чай, и различные соки). Также в кафе можно перекусить. В ассортименте имеются сладости, круасаны и другие съестные изделия.